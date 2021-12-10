Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta, '@mustykahraman' isimli bir kullanıcının videosu, çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldı. Videoda, semt pazarındaki bir sebze satıcısı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, 'Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım, yarımın yarısı. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın. Yazık günah bu millete ya' ifadelerini kullandı.