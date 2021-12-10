Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü

Şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Caddede yürüyen Sudan asıllı Kanada vatandaşı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından da kalp masajı yapılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.H.J. hayatını kaybetti.

Olaydan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis, Kanadalı turiste yumruk atan A.Y'yi Eyüpsultan'da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. "Kasten Öldürmek suçundan, tutuklanırken yaşı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.

MUSTAFA KAYA