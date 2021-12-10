Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı

Dün Şanlıurfa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından temsilciler ile bir araya gelecekti. Geniş kapsamlı olmayan ziyaretin ileri tarihe ertelenmesine, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki bir görüşmesi ve katılması gereken bir program neden oldu.

Öte yandan sosyal medyada yayılan 'suikast ihbarı' iddialarını da yalanlayan Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, iddiaların asparagas olduğunu belirtti.

Demir, "Diyarbakır ziyareti geniş kapsamlı değildi. Genel başkanımız Ankara'da bir programa katılmak durumunda. Fakat ilerleyen tarihte Diyarbakır'a geniş kapsamlı bir ziyaret düzenlenecek" dedi.