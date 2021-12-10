Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 10 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikle, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü ile veteriner enstitülerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlendi.

Yönetmeliğin 20. maddesine göre; Enstitülerin insan kaynakları; Bakanlık onayı ile norm kadro çerçevesinde atanan veya görevlendirilen; müdür, müdür yardımcısı, idari koordinatör, teknik hizmetler koordinatörü, bölüm sorumlusu, birim sorumlusu, laboratuvar sorumlusu, sağlık personeli, teknik personel, yardımcı sağlık personeli ile işçi ve diğer personelden oluşacak.

Gerektiğinde elektrik, elektronik, makine, fizik, çevre, bilgisayar mühendisi ile istatistik bölümü veya bu alanlardan mezun olan tekniker ve teknisyen istihdam edilebilecek.

- Veteriner enstitülerinde yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

Enstitülere yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanacak personelde ilgili yönetmelik hükümlerine ilave olarak aşağıdaki özel şartlar aranacak:

- Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresi on yıldan az olması gerekiyor. Hizmet süresinin on yıldan fazla olması durumunda en az üç yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması gerekiyor. İhtiyaç duyulan konularda veteriner hekimlikte uzmanlık/yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayan personelde laboratuvar tecrübesi ve hizmet süresi şartı aranmayacak.

- Elektrik, elektronik, makine, fizik, çevre, bilgisayar mühendisi, istatistik bölümü veya bu alanlardan mezun olan tekniker ve teknisyen ile laboratuvarda bilfiil çalışma gerektirmeyen idari ve mali işler ve benzeri bölümlerde görev alacak personelde laboratuvar tecrübesi ve hizmet süresi şartı aranmayacak.

- Enstitüler arası yapılacak atamalarda Genel Müdürlüğün görüşü alınacak.

Enstitüler, organizasyon yapılarını bu Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe teklif edecek, Organizasyon yapıları, Bakan onayı ile oluşturulacak.

İşte Veteriner Enstitüleri