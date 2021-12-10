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MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında kritik bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonun detaylarını T24 yazarı Tolga Şardan bugün köşesinde kamuoyu ile paylaştı.

Eklenme : 10 Aralık 2021 09:57
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MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı

T24 yazarı Tolga Şardan, daha önce FETÖ incelemesinden "temiz" çıkan alt düzey görevlinin bir süredir MİT'in takibinde olduğunu ve istihbarat deyimi ile "kıpırdanmaya" başlaması üzerine düğmeye basıldığını aktardı.

Şardan, sorguya alınan görevlinin, bakanlıkta görevli bir yöneticinin ismini verdiğini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında da bu konu hakkında bir görüşme yapıldığını kaydetti. Bu görüşmenin hemen ardından ise üst düzey yönetici görevden alındı.

İşte T24 yazarı Tolga Şaran'ın "MİT'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Üst düzey yönetici görevden alındı" başlıklı köşe yazısında aktardığı bilgiler:

"Bir süredir sakinliğin hakim olduğu bakanlık, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Bakanlıkta önemli bir üst düzey yönetici, geçen hafta görevden alındı sessiz sedasız.

Görevden almanın gerekçesi, söz konusu üst düzey yönetici hakkındaki FETÖ iddialarıydı.

Şimdi sürecin detaylarını aktarmaya başlayım.

FETÖ'yle mücadele eden güvenlik kurumlarının başında gelen MİT Başkanlığı, kısa süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alt düzeyde görev yapan bir personelin FETÖ'yle temasının bulunduğunu tespit etti.

Daha önce de hakkında FETÖ incelemesi yapan ancak "temiz" çıkan bu görevlinin son zamanlarda istihbarat dünyasındaki deyimle "kıpırdanmaya" başladığı anlaşıldı.

Bu kıpırdanmanın peşine düşen MİT, yaptığı takiplerde alt düzeyde ama önemli bir birimde görev alan söz konusu personelin yeni temaslarına ulaştı.

Eldeki veriler sonrasında söz konusu bakanlık personeli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorgu sırasında personel, FETÖ'yle yeniden temas kurduğunu anlatmasının yanında bakanlıkta görev yaptığı birimin birinci derecedeki amirinin de FETÖ içinde yer aldığını iddia etti.

Bakanlık personelin verdiği ilk bilgiler MİT tarafından değerlendirilmeye alındı.

İKİ AYRI KAYNAKTAN GELEN AYNI BİLGİ

Bu sırada başka bir gelişme daha oldu.

KAPAT [X]

Bolu'da yakalanan FETÖ içinde yer alan bir "mahrem imam" ifadesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki üst düzey görevlinin adını verdi.

Ayrıca söz konusu bakanlık bürokratının, görev ve sorumluluğunda olmamasına rağmen bakanlığın gerek merkez teşkilatı, gerekse taşra birimleriyle ilgili her türlü veriyi izlediği ve kontrol ettiği anlaşıldı.

Zaten MİT'çileri "huylandıran" gelişmelerden birisi de buydu.

Geçmişte FETÖ'cülerin görev yaptıkları devlet kademelerinde her türlü veriye ulaşıp depolamayı usul haline getirmelerinin anlaşılması, şimdilerde benzer süreçlerde güvenlik birimlerinin hassaslaşmasına neden oluyor.

Birbiriyle bağlantısı olmayan iki farklı kanaldan gelen bilgilerin analizi sonrasında MİT Başkanlığı, açık kimliği ve görev yeri bilinen üst düzey yetkili hakkında özel bir dosya yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdi.

BAKAN, FİDAN'LA GÖRÜŞTÜ

Dosyanın ulaşmasıyla birlikte bakanlık karıştı.

Nasıl bir yol izleneceği konusunda tartışmalar yürütülürken, kaynaklarımdan gelen bilgiye göre Bakan Pakdemirli gelişme hakkında MİT Başkanı Hakan Fidan ile bizzat görüştü.

Fidan'ın yaptığı birebir bilgilendirmeden sonra FETÖ bağlantısı tespit edilen üst düzey yetkilinin görevden el çektirilmesi kaçınılmaz hale geldi.

Ve sonuçta Bakan Pakdemirli, adı geçen bürokratını geçen hafta görevden almak zorunda kaldı.

Bu arada söz konusu bürokratın ismi ve görev yeri hakkındaki bilgiye sahibim. Ancak devam edecek bir süreç olabileceğini göz önünde bulundurarak kendi açımdan şimdilik saklı tutmayı uygun buluyorum."

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#tarım bakanlığı# fetö
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