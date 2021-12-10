Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 10:13
Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21,39'a çıktı.
Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,9785'ten 13,7719'a yükseldi.
BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ
Kasım anketinde yüzde 9,2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9,9'a çıktı. Yıl sonu cari açık beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara geriledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız