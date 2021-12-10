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İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor

İşyurtlarında görevli personele kar payı ödemeleri 5 aydır yapılmıyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Aralık 2021 11:20
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İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor

İşyurtlarında çalışan personele Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca kar payı ödemesi yapılmaktadır.

Yönetmeliğin 59. maddesi hükmü şu şekildedir:

"İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere, işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının %25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre Yüksek Kurul kararı ile kar payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır."

Bir önceki yılın kar payları rutin olarak Temmuz Ağustos aylarında yapılmaktadır. Ancak Aralık ayına girilmesine rağmen kar payları ödemesinin yapılamaması personeli tedirgin ediyor. Çalışan personel, gecik ödemelerin yapılmasını talep ediyor.

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#işyurtları# kar payı ödemeleri
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