5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 4 diper üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 49 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi detayları için tıklayınız.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021
İstanbul Üniversitesi detayları için tıklayınız.
Gaziantep Üniversitesi 136 geçici işçi alacak
Gaziantep Üniversitesi 136 geçici işçi alacak. son başvuru tarihi 13 Aralık 2021
Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız