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5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 4 diper üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 10:26
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5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021

ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 49 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız.

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi detayları için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021

İstanbul Üniversitesi detayları için tıklayınız.

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Gaziantep Üniversitesi 136 geçici işçi alacak. son başvuru tarihi 13 Aralık 2021

Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

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#ODTÜ#akademik personel#KPSS
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