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TOKİ'den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 10:41
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TOKİ'den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade

İzmir, Muğla, Gaziantep ve Adana'daki konut arsalarının, müstakil ev sahibi olmak isteyenler için fırsat olması bekleniyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olunabileceği bildirildi. Arsaların KDV'den muaf şekilde satılacağı bilgisi verilirken İzmir, Muğla, Gaziantep ve Adana'daki konut arsalarının, müstakil ev sahibi olmak isteyenler için fırsat olması bekleniyor.

2 milyon 454 bin 735 metrekarelik alan satışta

Tahmini bedeli 2 milyar 882 milyon 791 bin 98 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki 307 arsa; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunuyor.

Satışlar 22-23 Aralık'ta

Arsalar için açık artırma oturumları 22 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 22 Aralık'taki açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir'deki arsaların satışı yapılacak. 23 Aralık'taki açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek. Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden de teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" sitelerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

"Hayal gibi bir şeydi"

İzmir'de yaşayan Ece Yentür, "Bahçeli bir ev hayalimiz var. Ailecek Çeşme'deki açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Çeşme çok pahalı bir bölge ama TOKİ ile daha uyguna arsa alabileceğimizi düşünüyoruz. Çeşme bölgesindeki arsalar bizim bütçemizi aşıyor. O bölgede arsa sahibi olmak hayal gibi bir şeydi" dedi. Yine İzmir'de yaşayan ve Aliağa ilçesinde arsa almak isteyen Mert Sarıgül ise "Aliağa'da ev yapabilmek için arsa almak istiyorum. Açık artırmayı takip edeceğim. TOKİ, daha uygun fiyatlar sunuyor. Bütçemize göre biz de arsa alıp istediğimiz şekilde düzen oluşturabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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