Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!

Fehmi Koru kendine ait internet sayfasında muhalefet partilerinin ve Abdullah Gül'ün telefonlarının dinlendiği imasında bulundu. Koru "Liderler telefonla konuşma imkanı varken neden birbirlerini ziyaret etme zahmetine katlanırlar?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ikili görüşmeleri.

Abdullah Gül'e ziyaretler.

Bunlar üzerinde spekülasyonlar yapılıyor, neden görüşüldüğü, neler konuştukları uzun uzadıya yorumlanıyor.

Nedense kimsenin aklına "Bu liderler arada birbirlerini telefonla aramaz mı, akıllı telefonların yüz yüze izlenimi veren görüntülü konuşma özelliğinden yararlanmazlar mı?" sorusu gelmiyor.

Oysa ziyaretle yüz yüze bir kere görüşüyorlarsa, muhtemelen bir çok kez telefonla da birbirlerini arıyorlardır.

Yüz yüze gelmek, araya üçüncü kulakların girme ihtimali yüzünden mahrem konular görüşülmesi gerektiğinde başvurulan bir yöntem olmalı.

Teknoloji başkalarının telefon konuşmalarını gizlice dinleme imkanı da sağlıyor. Konuşanlar bunu aşmak için ne tedbire başvururlarsa başvursunlar alınan her tedbiri geçersiz kılmayı sağlayan teknoloji devletlerin elinde bulunuyor. Bundan mahrum devletler de yüksek bedeller ödeyerek bunu sağlayan programları satın alıyorlar."

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Koru'nun niçin böyle bir yazı kaleme aldığı bilinmiyor. Ancak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül FETÖ dinlemeleri ortaya çıkınca kendisinin gizleyecek bir şeyinin olmadığını belirterek dinlemelerden rahatsız olmadığını ifade etmişti.

Koru'nun kaleme aldığı bu yazıdan eski Cumhurbaşkanı Gül'ün muhalefet liderleriyle yüz yüze görüşmesinden gizleyecek ve birilerinin duymasını istemediği bir konuyu mu görüştüğü izlenimi çıkmaktadır. Koru şeffaflığı ile övünen ve kendisinin dinlenmesinden rahatsız olmadığını ifade eden eski Cumhurbaşkanı Gül'ün gizlediği bir şey olduğunu mu ima ediyor acaba?