Kağıthane'de nişanlısı uzman çavuşu öldüren kadın hakim karşısına çıktı

İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu
AYM uyum KHK'sını görüştü
AYM uyum KHK'sını görüştü
Bulgura zam geldi! Çiğ köfte de lüks olma yolunda
Bulgura zam geldi! Çiğ köfte de lüks olma yolunda
Metropoll'ün anketine göre Ak Parti açık ara önde
Metropoll'ün anketine göre Ak Parti açık ara önde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kağıthane'de nişanlısı uzman çavuşu öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Kağıthane'de uzman çavuş olan nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Gizem Erdoğan hakim karşına çıktı. Gizem Erdoğan savunmasında, "Onu isteyerek, bilerek öldürmedim. Kendini koruyan nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum. Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum, ama dayak yemiyorum, yaşıyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Aralık 2021 11:02
Yazdır
Kağıthane'de nişanlısı uzman çavuşu öldüren kadın hakim karşısına çıktı

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Gizem Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında beyaz tulum giymiş halde getirildi. Duruşma salonunda sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi taraf olarak kimse katılmadı.

Gizem Erdoğan duruşmada savunmasını yaptı. Erdoğan, maktül ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığını ve daha sonrasında ilişkilerinin ilerleyerek sevgili olduklarını söyledi. Erdoğan, Samsun'da icra katibi olarak çalıştığı iş yerinden çıkarak Zeynel Yıldırım ile İstanbul'a gelerek birlikte yaşadıklarını belirtti. Evlilik planı yaptıklarını öne süren Gizem Erdoğan, "Her şey 4 Mayıs'a kadar normaldi ve güzel gidiyordu. Bir gün evde temizlik yaparken Zeynel Yıldırım'ı markete gönderdim eksiklikler için. Eve döndüğünde ben temizlik yaparken oturma odasında alkol almaya başladı ve telefonda biriyle 'Canım müsait misin, buluşalım' şeklinde konuşuyordu. Kendisine ne yaptığını sorduğumda bana tokat attı ve üzerime çıkıp boğazımı sıktı. Maktulün sol tarafında bıçak yarası vardı. Ben sorduğumda Gaziantep'te bıçaklandığını söylemişti. Üzerime çıkıp bana 'Beni bıçaklayanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Uygunsuz fotoğraflarını ailene veririm. Herkese rezil olursun' dedi. Ben elinden kurtulmaya çalışıyordum o esnada. Gözlerimin döndüğünü ve ağzımdan köpük geldiğini görünce beni bıraktı" dedi.

"KENDİNİ KORUYAN NADİR KADINLARDAN OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Savunma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamayan Gizem Erdoğan, maktulün olaydan önceki gece kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek, "Zaten bavulumu hazırlamış, gitme kararı almıştım. Ama aklım hala uygunsuz fotoğraflarımdaydı. Bunalıma girdim. Önceki akşam bana yaşattığı olay ve onun vermiş olduğu psikoloji ile kendime zarar vermeyi düşündüm. Çünkü kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyordum. Silahı çenemin altına dayadım, o esnada kapı açılma sesi geldi. Kapıyı açamadı, arkasında anahtar varmış. Silahı kanepenin üzerine koyup kapıyı açmaya gittim. Bana 'Aç kapıyı, geberteceğim seni' diyerek küfretti. Holden döndüm ve silahı alıp korksun diye ayaklarına, yere doğru tuttum. Ona doğru ateş ettim çünkü bana zarar verecekti, beni öldürecekti. Bana 'Ya sen kendini öldür ya da ben seni öldüreceğim' diyordu. Üç, dört el silah sesini hatırlıyorum, onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Ben onu isteyerek, bilerek öldürmedim. Kendini koruyan nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum. Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan beraatını ve tahliyesini talep ederek çok pişman olduğunu da söyledi.

AVUKATLARI MEŞRU MÜDAFAA OLDUĞUNU SAVUNDU

Erdoğan'ın avukatları, dosya kapsamındaki suçun meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğunu söyleyerek tutuksuz yargılanmasını istedi.

ANNESİ VE BABASI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Sanık Gizem Erdoğan'ın annesi ve babasının tanık olarak zorla getirilmelerine karar veren mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane'de, 5 Temmuz günü, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te toprağa verilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#kağıthane# nişanlısı# uzman çavuş
Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü
Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü
Avcılar'da soygun girişiminde kasiyerlerin yaşadığı korku kamerada
Avcılar'da soygun girişiminde kasiyerlerin yaşadığı korku kamerada
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
2 gündür aranıyordu, evinde ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
2 gündür aranıyordu, evinde ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Kızını korumak isterken canından oldu
Kızını korumak isterken canından oldu
Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü
Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay İDDK, 7068 sayılı Kanunun yayımlandığı 08/03/2018 tarihinden önce sendikaya üye olduğu gerekçesi ile meslekten atılan polis memurunun açtığı davada, işlemi hukuka aykırı bulan Danıştay Beşinci Dairesinin kararını onadı.
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Nisan 2015 ila 19 Haziran 2020 tarihleri arasında şartları taşıyanlara da ek hizmet puanı vermesi açılacak davaların önüne geçecektir.
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Polisin gizlice kaydedilen ses kaydı şahitlerce teyit edildi, ceza hukuka uygun bulundu
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği sonrası üniversiteden öğretim üyesi kadrolarına atamada fırsat eşitliğini sağlayan ilan yayımlandı!
İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BUSMEK Üniversiteye Hazırlık Kurslarında yüz yüze ve online olmak üzere 1500'e yakın genç, geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavına hazırlanıyor. BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, sınava hazırlanan gençlere başarılar diledi.