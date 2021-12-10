ODTÜ'den 1000 öğretmene daha 'dijital beceri eğitimi' daveti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, öğretmenlerin dijital dönüşümün parçası olması ve bu becerilerini derslerde öğrencilere aktarması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Öğretmenler Projesi"ne 25 ilden 1000 öğretmen daha kabul edilecek.

Projenin koordinatörlerinden ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ING Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi'nin uluslararası Global Business Excellence Awards tarafından verilen "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti" ile PSM Awards 2020'de "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi olduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar 3 bin öğretmenin eğitiminin tamamlandığı proje için 1000 öğretmenin daha kabul edileceğini bildiren Çağıltay, yeni dönem başvurularının 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini belirtti.

Proje kapsamında, dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmalarının yeterli olacağını dile getiren Çağıltay, başvuru alınacak 25 ili ise Adana, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Şırnak, Uşak, Van şeklinde sıraladı.

İki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta süreceğini anlatan Çağıltay, ilk bölümünde öğretmenlerin dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme, değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma, düzenleme, etkili sunum hazırlama içeriklerinde çevrim içi canlı ve video derslere katılacağını söyledi.

Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimi verileceğini dile getiren Çağıltay, eğitimlerin sonunda katılım ve başarı sertifikaları takdim edileceğini vurguladı.

- Etki raporuna göre gereken yetkinlikler kazandırıldı

Projenin etki raporu sonuçlarını, bu yılın eylül ayında analiz ettiklerini bildiren Çağıltay, "Buna göre proje sonunda öğretmenlerin yüzde 90'dan fazlasının, dijital ders içerikleri ve materyalleri geliştirmek için gereken yetkinliği kazandığını ve yüzde 95'inin teknoloji konusunda özgüvenlerinin arttığını tespit ettik." dedi.

Dijital Öğretmenler Projesi'nin eylül ayında açıklanan Etki Raporu'nun sonuçlarına göre, teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmayı temel alan proje kapsamında eğitimler yoğun uygulamalı bir şekilde, "iş içinde öğrenme" stratejisi ile kurgulanırken, bu sayede öğretmenler projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital materyallerini geliştirebilir hale geldi.

Projeye, MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri, 16 Ocak 2022 tarihine kadar "https://dijitalogretmenler.com/basvuru/" sitesi üzerinden başvurabilecek.