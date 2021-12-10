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'Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz" dedi

Eklenme : 10 Aralık 2021 11:36
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'Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Medeniyet, tarih ve kültür şehri güzel İstanbulumuza hepiniz hoşgeldiniz. Peygamberimizin fethini müjdelediği bu aziz şehirden sizlerin vasıtasıyla İslam coğrafyasının dört bir yanındaki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu yılki konferansın ana temasının "Paylaşım", "Vicdan" ve "İslam" "Filistin Göç" ve "Afganistan" olarak belirlenmesini isabetli buluyorum.

İnsanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Aralarında yakınlarımızın da olduğu pek çok vatandaşımızı kaybettik. Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş parlamenterlerimiz başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerdimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Üye ülkelerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Salgın döneminde insanı, insan hayatını ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. ilk günden itibaren üyüsi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlarda salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Çalışmalarımızla desteklerimizle ve çeşitli yardım faaliyetlerimizle bunları gerçeğe dönüştürdük.

"160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık"

Her fırsatta demokrasi, hak, hukuk dersi verenler kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken biz elimizdeki imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya özen gösterdik. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına başvurduk. İnşallah bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz.

"Kudüs davası İslam aleminin tamamının ortak davasıdır"

Kudüs mübarek bir şehirdir. Filistin meselesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına da vesile olan yapı taşlarından biridir. Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Tek taraflı uygulamalar günden güne artıyor. Filistinli kardeşlerimizin sokak ortasında infaz edildiğini masum Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını sıklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz ve vicdansız abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakarak haklı davasından vazgeçirmeye çalışan bu politikalar Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişi sayesinde hamdolsun hedefine ulaşamamıştır.

Bu politikalar sebebiyle bölgede normalleşme çabaları hep akim kalmıştır. Gelinen aşamada herkesin bu gerçeklerin farkına vardığına inanıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır, vicdansızlıktır. Biz asla acılar ve ölümler arasında ayrım yapmadık yapmıyoruz.

"Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz"

Ne suretle olursa olsun bir halkın yada aynı inanca mensup insanların ötekileştirilmesini asla kabul etmiyoruz. Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz.

Önümüzdeki dönemde bölgemizde barış ikliminin güçlenmesini yine bizim atacağımız ortak adımlar belirleyecektir. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi ve adil bir çözüm bulunması için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikayı sonlandırmaları çalışmalar açısından son derece önemlidir. Beklentimiz Filistinli kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışmalarını güçlendirerek bu sürece destek vermeleridir.

"Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur"

KAPAT [X]

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur. Özellikle şu anki zor kış şartlarında Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımların sürdürülmesi öncelik taşıyor. Devam eden siyasi süreçte içimize sinmeyen, kapsayıcılık noktasında eksik bulduğumuz hususlar elbette vardır. Bu konudaki eleştirilerimizi muhataplarına iletiyoruz. Afganistan'ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.

Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı malumunuzdur. Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelen olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.

"Terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler"

Bu sene 10. yılını geride bırakan bu kriz karşısında batı dünyası hep üç maymunu oynadı. Hiç bir adım atmadılar. Hatta DEAŞ ile mücadele kılıfı altında terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler. Ülkemize verdikleri yardım sözlerinin önemli kısmını da yerine getirmediler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Faturayı ise masum Suriyeli kardeşlerimiz ödemiştir.

Yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz. Günümüzde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan batı ülkelerinde nefret söylemleri günlük hayatı teslim alıyor. Avrupalı siyasetçiler toplumu zehirleyen bu hastalıklı akımlar yerine adeta ateşe benzin dökerek Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemlere sarılıyorlar. Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.

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#erdoğan# toplama kampı# izin vermeyiz
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