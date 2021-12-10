'Hedefimiz barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmak'

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Hedefimiz barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmak'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hedeflerinin bölgede ve çevresinde barış ve istikrara katkı sağlayan, barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 12:12
Yazdır
'Hedefimiz barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmak'

Yıldırım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Liderlik-İstikrar-Gelişme" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Kazakistan Devleti ve halkını, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik eden Yıldırım, kardeş ülke Kazakistan'ın söz konusu zaman içinde Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in akıllı liderliği sayesinde hem bölgesel hem uluslararası düzeyde saygın siyasi ve ekonomik aktör olarak ortaya çıktığını söyledi.

Yıldırım, "Kazakistan'ın geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. Türkiye, bu yolda her zaman ortağı ve destekçisi olmaya devam edecektir." dedi.

Eski Türkiye Başbakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Kazakistan'ın üst düzey yetkilileriyle diyalog içinde olduğunu ancak bugün farklı bir sıfatla burada bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Aksakallar Heyeti Başkanlığı görevini üstlendikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

Yıldırım, uluslararası arenada büyük bir dönüşümün yaşandığını belirterek "Doğu ve Batı arasındaki ağırlık merkezi bir kez daha değişiyor. Asya'nın yükselişi, yüzyılımızın belirleyici özelliklerinden biridir. Asya yakında küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisini oluşturacak. 2030 yılına kadar küresel üretimin yarısından fazlası Asya'ya ait olacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 2019'da başlattığı "Yeniden Asya" girişimiyle Asya politikasında yeni bir stratejik vizyon geliştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye, Asya'daki ilişkilerini ortak çıkarlar temelinde genişletmek istiyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu anlamda hem Türkiye hem Kazakistan'ın Asya ile Avrupa arasında merkezi bir coğrafi konuma sahip olduklarını vurgulayarak "Bu girişim kapsamındaki çalışmalarımızda diğer dost ve kardeş Orta Asya ülkeleriyle birlikte Kazakistan'ın da özel bir yeri olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Türk dünyasının uluslararası siyasette giderek daha önemli hale geldiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu çabaların başında Türk Devletleri Teşkilatı yer almaktadır. Örgüt, 160 milyondan fazla nüfusu ve 1,5 trilyon doların üzerinde bir birleşik gayrisafi yurt içi hasıla ile 4,5 milyon kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Türk dünyasını 21. yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden birine dönüştürmek açısından Türk Devletleri Teşkilatı içindeki iş birliğinin çok umut verici olduğuna inanmak için her türlü neden var."

Yıldırım, Türkiye ile Kazakistan'ın teşkilatın sorumlu ve aktif üyeleri olduğuna işaret ederek "Hedefimiz, bölgede ve çevresinde barış ve istikrara katkı sağlayan, barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmaktır." diye konuştu.

Konferansta Yıldırım'ın yanı sıra Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev, Rusya Devlet Duması Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Jukov, AGİT eski Genel Sekreteri Jan Kubis de konuşma yaptı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#binali yıldırım# aksakallı# türk dunyası
CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama
CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
'Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz'
'Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz'
Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Genel Kurulda
Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Genel Kurulda
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı gündem oldu
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı gündem oldu

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar
Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar
Danıştay İDDK, 7068 sayılı Kanunun yayımlandığı 08/03/2018 tarihinden önce sendikaya üye olduğu gerekçesi ile meslekten atılan polis memurunun açtığı davada, işlemi hukuka aykırı bulan Danıştay Beşinci Dairesinin kararını onadı.
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığının 17 Nisan 2015 ila 19 Haziran 2020 tarihleri arasında şartları taşıyanlara da ek hizmet puanı vermesi açılacak davaların önüne geçecektir.
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?
Polisin gizlice kaydedilen ses kaydı şahitlerce teyit edildi, ceza hukuka uygun bulundu
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!
Öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği sonrası üniversiteden öğretim üyesi kadrolarına atamada fırsat eşitliğini sağlayan ilan yayımlandı!
İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?
İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?
Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BUSMEK Üniversiteye Hazırlık Kurslarında yüz yüze ve online olmak üzere 1500'e yakın genç, geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavına hazırlanıyor. BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, sınava hazırlanan gençlere başarılar diledi.