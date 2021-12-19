İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

Danıştay 12. Dairesinin güncel bir kararında geçen olay şu şekilde cereyan etmiştir:

Önce telefon konuşması

D.K (Zabıt Katibi): çekmeceyi sen mi açtın?

Davacı (unvan belirtilmemiş): ben açtım.

D.K (Zabıt Katibi): :sen ne terbiyesiz kadınsın ? Çekmecemi nasıl açarsın?

Davacı: sen zabıt katibisin, çekmeceni kilitleyemezsin, çekmeceni kilitli görünce merak edip açtım, tutanakları görünce dosyayı ben aldım, oraya gelince hesaplaşacağız, senin hakkında disiplin soruşturması başlatacağım, sen kendini ne zannediyorsun?

Davacı ile D.K.'nın işyerinde tartışmaya başlamışlar ve davacı çekmecedeki evrakı ve anahtarları alarak koridora fırlatmıştır.

Davacı: katipsen katipliğini bil, senin kocan vefat etmiş, ortalıkta kocasız kalmışsın, böyle gidersen daha başına çok iş alırsın."

Davacıya, ceza yargılaması sırasında, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit fiilleri sabit görülerek ceza verilmiş ve hükmün açıklanması geriye bırakılmıştır.

Davacının zabit katibi D.K.'ya yönelik söz ve hareketleri sabit görüldüğünden, bu fiilleri sebebiyle eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmıştır. Davacı verilen disiplin cezasının iptali istemiyle dava açmış ancak ilk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Danıştay da bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1689

Karar No: 2021/1362

Karar tarihi: 16.03.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Antalya Adliyesi'nde. olarak görev yapan davacının, Bursa Adliyesi'nde görev yapmakta iken hakkında yapılan soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (D) bendinin (d) ve (l) alt bentleri uyarınca üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. tarih ve. sayılı Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu kararının iptali ile işlem sebebiyle yoksun kalınan özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 20/10/2016 tarihli ve E:2016/9803, K:2016/4731 sayılı bozma kararına uyularak verilen, ... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; olayda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ve eki ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının Bursa Adliyesi'nde. olarak görev yapmakta iken, zabıt katibi D.K.'nin 03/10/2011 tarihinde işyerine geldiğinde çekmecesinin açılmış olduğunu gördüğü ve yaptığı işlere ilişkin bir kısım evrakın olmadığını görerek davacıyı cep telefonundan aradığı, D.K.'nın "çekmeceyi sen mi açtın" diye sorması üzerine davacının "ben açtım" şeklinde cevap verdiği, bunun üzerine D.K.'nın "sen ne terbiyesiz kadınsın ? Çekmecemi nasıl açarsın?" dediği, bunun üzerine davacının "sen zabıt katibisin, çekmeceni kilitleyemezsin, çekmeceni kilitli görünce merak edip açtım, tutanakları görünce dosyayı ben aldım, oraya gelince hesaplaşacağız, senin hakkında disiplin soruşturması başlatacağım, sen kendini ne zannnediyorsun?" dediği, daha sonra davacı ile D.K.'nın işyerinde tartışmaya başladıkları, davacının çekmecedeki evrakı ve anahtarları alarak koridora fırlattığı ve D.K.'ya hitaben, "katipsen katipliğini bil, senin kocan vefat etmiş, ortalıkta kocasız kalmışsın, böyle gidersen daha başına çok iş alırsın" şeklinde sözler söylediğinin anlaşıldığı, bu durumda, davacı ile D.K. arasında, . Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında, davacıya, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit fiilleri sabit görülerek ceza verildiği ve hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı da dikkate alındığında, davacının zabit katibi D.K.'ya yönelik söz ve hareketleri sabit görüldüğünden, bu fiilleri sebebiyle eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, kendisi ve D.K. hakkında hakaret suçundan HAGB karar verildiği, geçmiş sicillerinden dolayı alt ceza yoluna gidilmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin mevzuat ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.