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Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Aralık 2021 10:05
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Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Gerekçe ise, davacının müdürlük kadrosuna atanması yönünde tesis edilen işlemin iptali veya geri alınması yoluyla değil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi kapsamında davacının bulunduğu kadrodan diğer bir kadroya naklen atanması suretiyle gerçekleştirilmesi.

Olayda, muhasip kadrosunda görev yapmakta iken müdürlük kadrosuna atanan davacı, söz konusu atama işleminin ilgili mevzuat gözetilmeden yapıldığının anlaşılması üzerine tekrar önceki görevine döndürülmüştür.

İlgiliye 3 senelik maaş farkı çıkartılmıştır.

Davalı idare, atama işleminin düzeltilmesi amacıyla tekrar muhasip kadrosuna atamasının yapıldığı, davacıdan istirdadı istenilen kamu zararının, müktesep bir hak teşkil etmediği, atama işleminin, her zaman geri alınabilecek açık hata kapsamında olduğunu ileri sürmüştür.

İlk derece mahkemesi yukarıda yer verilen gerekçe ile işlemi iptal etmiş, Danıştay 12. Daire ise bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/2224

KARAR NO: 2021/1257

KARAR TARİHİ: 11.03.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı - .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .'i temsilen . Sendikası

KAPAT [X]

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Şanlıurfa iline bağlı ... Belediyesinde muhasip olarak görev yapmakta iken hesap işleri müdürlüğüne sonrasında mali hizmetler müdürlüğüne atanan davacı tarafından, gerekli şartları sağlamamasına rağmen müdürlük kadrosuna ataması yapıldığından bahisle tekrar muhasip kadrosuna atanmasından sonra, iki kadro arasındaki maaş farkı tutarı olan 19.814,40-TL'nin geri istenilmesine yönelik işlem ile maaşından yapılan kesinti işleminin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 20/03/2019 tarih ve E:2018/4205, K:2019/2133 sayılı bozma kararına uyularak; dava konusu uyuşmazlıkta, davacının muhasip kadrosunda görev yapmakta iken müdürlük kadrosuna atandığı, söz konusu atama işleminin ilgili mevzuat gözetilmeden yapıldığının anlaşılması üzerine tekrar önceki görevine döndürüldüğü, ancak bu işlemin, davacının müdürlük kadrosuna atanması yönünde tesis edilen işlemin iptali veya geri alınması yoluyla değil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi kapsamında davacının bulunduğu kadrodan diğer bir kadroya naklen atanması suretiyle gerçekleştirildiği, bu durumda, 2007 ile 2010 yılları arasındaki dönemde müdürlük kadrosunda görev yapan davacıya, bu süreçte ödenen aylıkların, anılan kamu görevini yürüttüğü sırada yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı olduğu dikkate alındığında, her iki kadro arasındaki maaş farklarına tekabül eden 19.814,40-TL tutarın, kamu zararı olarak nitelendirilerek davacının maaşından kesinti yapılması suretiyle tahsili yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının muhasiplik kadrosundan mali hizmetler müdürlüğü kadrosuna atanabilmesi için görevde yükselme eğitimine katılıp, bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olması gerektiği, davacının, bu şartları sağlamadığından daha önce yapılan atama işleminin düzeltilmesi amacıyla tekrar muhasip kadrosuna atamasının yapıldığı, davacıdan istirdadı istenilen kamu zararının, müktesep bir hak teşkil etmediği, atama işleminin, her zaman geri alınabilecek açık hata kapsamında olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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