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Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Aralık 2021 00:02
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Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Olayda, milli sporcu belgesi olan davacı, Temmuz 2008'de İtalya-Venedik'te yapılan Dünya Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına üniversite takımıyla katılmış ve takımı, bu organizasyonda birinci olmuştur.

KPSS Yönetmeliğinin ek 4. maddesi gereğince sınavsız MEB'e öğretmen olarak atanmak için başvurmuş fakat bu başvuru reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir:

Davacı, Temmuz 2008'de İtalya-Venedik'te yapılan Dünya Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına üniversite takımıyla katılmış ve takımı, bu organizasyonda birinci olmuş ise de;

- Üniversitelerarası yapılmış olan bu spor müsabakalarına Yönetmelik'te yer verilmediği; her ne kadar davacı tarafından, katıldığı bu spor organizasyonunun "Dünya" çapında olduğu,

- İlgili Yönetmelikte bahsi geçen Üniversiad oyunları kapsamında olduğu ileri sürülmekte ise de; organizasyon şekli ve katılım şartları Üniversiad oyunlarından farklı olan ve yalnızca belli bir yaş grubuna dahil olan sporcuların katılabildiği,

bir etkinlik olan Üniversitelerarası Dünya Şampiyonalarının Üniversiad oyunları ile eşdeğer nitelikte etkinlikler değildir.

Danıştay 12. Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/2195

KARAR NO: 2021/1181

KARAR TARİHİ: 09.03.2021

KAPAT [X]

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- . Bakanlığı / .

VEKİLİ: Av. .

2- . Bakanlığı / .

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve hentbol spor dalında (B) ve (C) sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip olan davacının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 4. maddesi uyarınca kamu personeli seçme sınavına tabi olmaksızın beden eğitimi öğretmeni olarak atanması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/12/2018 tarih ve E:2015/430, K:2018/6292 sayılı bozma kararına uyularak;

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 4. maddesinde, milli sporcu belgesi almış olup, maddede sınırlı olarak sayılan uluslararası spor müsabakalarında ferdi / takım olarak ilk üç dereceye girenlerden, öğretmenlik için aranan diğer özel koşulları taşıyanların, istemeleri halinde, Milli Eğitim Bakanlığında boş bulunan beden eğitimi branşında öğretmen kadrolarına, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın atanabileceğinin belirtildiği; milli sporcu belgesi olan davacı, Temmuz 2008'de İtalya-Venedik'te yapılan Dünya Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına üniversite takımıyla katılmış ve takımı, bu organizasyonda birinci olmuş ise de, Üniversitelerarası yapılmış olan bu spor müsabakalarına Yönetmelik'te yer verilmediği; her ne kadar davacı tarafından, katıldığı bu spor organizasyonunun "Dünya" çapında olduğu ve ilgili Yönetmelikte bahsi geçen Üniversiad oyunları kapsamında olduğu ileri sürülmekte ise de; organizasyon şekli ve katılım şartları Üniversiad oyunlarından farklı olan ve yalnızca belli bir yaş grubuna dahil olan sporcuların katılabildiği bir etkinlik olan Üniversitelerarası Dünya Şampiyonalarının Üniversiad oyunları ile eşdeğer nitelikte etkinlikler olmadığı, ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacının anılan Yönetmelik hükmünden yararlandırılmayarak atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dünya Üniversite Şampiyonaları, Üniversiad organizasyonlarından nitelik ve kalite bakımından farklı olmadığından dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlem ve İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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