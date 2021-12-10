Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
Fehmi Koru'dan 'Gül ve Muhalefet Liderleri'nin telefonları dinleniyor iması!
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
'Meslek liselerimiz üretimlerini iş dünyasında ticarileştirecek'
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
İşyurtları personeline kar payı dağıtımı 5 aydır gecikiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B'nin fırlatma tarihini açıkladı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 264 personel almak için ilana çıktı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonunda aktif görevde 3 öğretmen ile 24 kişiye gözaltı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
MİT'ten Tarım'a FETÖ operasyonu... Üst düzey yönetici görevden alındı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
TİSK, asgari ücret teklifini açıkladı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Okullara 'iklim' dersi geliyor, gelecek yıl müfredatta olacak
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık 478 personel almak için ilana çıktı
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Senet vurguncuları organize çalışıyor
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Meteoroloji'den uyarı: Metrekareye 50 kilogram yağış
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan isim oldu
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Koca: Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt dışından da hasta kabul ediyor
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Borsa rekorlarına devam ediyor: 2.050 puanın üzerini test etti
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Bakan Soylu: İBB 33 bin kişiyi işe aldı, 577'sinin terör kaydı var
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
Yeni atanan öğretmen, kızının satrançta başarılı olması için Siirt'i tercih etti
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Hızı 100 KM'yi bulacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
3 bin 250 polis, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Asgari ücrete yapılacak zam için bekleyiş sürüyor. Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısında. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 12:43
Yazdır
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.

13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#türk iş# asgari ücret# rakam
Türk Tabipleri Birliği: Beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu
Türk Tabipleri Birliği: Beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu
Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti: Yasal işlem başlatılacak
Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti: Yasal işlem başlatılacak
Öz Taşıma İş: Asgari ücret artışında geçim koşulları dikkate alınsın!
Öz Taşıma İş: Asgari ücret artışında geçim koşulları dikkate alınsın!
Sağlık Sen, iş bırakma eylemini askıya aldı
Sağlık Sen, iş bırakma eylemini askıya aldı
Ankara Barosu Başkanlığına Kemal Koranel getirildi
Ankara Barosu Başkanlığına Kemal Koranel getirildi
Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?
Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay'dan polislerin sendika üyeliği konusunda emsal karar

Danıştay İDDK, 7068 sayılı Kanunun yayımlandığı 08/03/2018 tarihinden önce sendikaya üye olduğu gerekçesi ile meslekten atılan polis memurunun açtığı davada, işlemi hukuka aykırı bulan Danıştay Beşinci Dairesinin kararını onadı.
MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

MEB, zorunlu hizmet ek puanı sorununu çözecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Nisan 2015 ila 19 Haziran 2020 tarihleri arasında şartları taşıyanlara da ek hizmet puanı vermesi açılacak davaların önüne geçecektir.
Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Ses kaydı disiplin cezalarında delil kabul edilir mi?

Polisin gizlice kaydedilen ses kaydı şahitlerce teyit edildi, ceza hukuka uygun bulundu
Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği sonrası üniversiteden öğretim üyesi kadrolarına atamada fırsat eşitliğini sağlayan ilan yayımlandı!
İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kasım ayı içerisinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Şurası ne yazık ki yapıl(a)madı!
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BUSMEK Üniversiteye Hazırlık Kurslarında yüz yüze ve online olmak üzere 1500'e yakın genç, geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavına hazırlanıyor. BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, sınava hazırlanan gençlere başarılar diledi.