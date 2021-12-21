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Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceğine ilişkin hükmün hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Aralık 2021 00:03
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Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "24 saat esaslı çalışma sistemi"ne ilişkin hükmünün iptali istemiyle açılan davada Danıştay 12. Daire ret kararı vermişti.

Danıştay 12. Dairesi ret gerekçesinde şu hususlara atıf yaptı:

Davalı idarenin, 24 saat süreklilik arz eden denetim ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, bu hizmetleri yürütmekle görevli personelin çalışma sürelerini belirleme hususunda düzenleme yapma yetkisi vardır.

Dava konusu düzenlemede 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süreleri ile fazla çalışmaya ilişkin kuralların dikkate alındığı, dolayısıyla dava konusu düzenleme hukuka ve kamu yararı ile hizmet gereklerine uygundur.

Davacı sendikanın iddiaları itibar görmemiştir.

Fazla çalışmanın önünü açtığı ve angarya yasağına aykırı olduğu, düzenlemenin gece ve gündüz vardiyası olmak üzere 12+12 saat çalışmayı düzenlediği, bu durumda personel açısından 8 saat zorunlu çalışma, 4 saat fazla çalışmanın söz konusu olduğu, 4 saatin fazla çalışma ücretine tabi olduğu, oysa haftanın 5 günü 12 saat görev yapan personelin 4 haftada 80 saat fazla mesai yapmış olacağı, çalışanların % 10 sınırlaması ile 666 sayılı KHK uyarınca 50 saatten sonra yapılan çalışma için fazla mesai ücreti alamayacağı, personelin güvenliğinin ve yemekhane, ulaşım gibi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına, 24 saat hizmet verilecek binaların güvenlik, jeneratör gibi esaslı ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu durumun davalı idarenin yeterli alt yapıyı hazırlamadığını gösterdiği, vergi dairelerinin 24 saat esaslı çalışma sistemine ihtiyacının olmadığı ileri sürmüştür.

Danıştay İDDK kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/2052

KARAR NO: 2021/464

KARAR TARİHİ: 10.03.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... Sendikası

KAPAT [X]

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- ... Bakanlığı

2- ... Başkanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 07/10/2019 tarih ve E:2018/4503, K:2019/7090 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "24 saat esaslı çalışma sistemi" başlıklı 5. maddesinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 07/10/2019 tarih ve E:2018/4503, K:2019/7090 sayılı kararıyla;

Gelişen ve değişen ekonomi ile birlikte vergi mükellefi sayısının artması ve değişmesi, hafta içi mesai saatlerinde çalışan vergi mükelleflerinin vergisini hafta içinde ödemesinin zorlaşması, vergi idarelerindeki hafta içi yoğunluk, nakil vasıtalarının, eğlence, konaklama, vb. işletmelerin denetiminin 24 saat yapılması zorunluluğu dikkate alındığında, tahsilat ve denetim görevleri süreklilik arz edebileceğinden, Anayasa'nın 5. maddesinde yer alan kişilerin ve toplumun huzur ve mutluluğunun sağlanması ile vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceği,

24 saat süreklilik arz eden denetim ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, bu hizmetleri yürütmekle görevli personelin çalışma sürelerini belirleme hususunda düzenleme yapma yetkisi olan davalı idarenin, konuya ilişkin ilke ve kuralları rasyonel esaslara bağlamasının gerektiği, dava konusu düzenlemede 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süreleri ile fazla çalışmaya ilişkin kuralların dikkate alındığı, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin hukuka ve kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu uygulamanın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine açık aykırılık taşıdığı, fazla çalışmanın önünü açtığı ve angarya yasağına aykırı olduğu, düzenlemenin gece ve gündüz vardiyası olmak üzere 12+12 saat çalışmayı düzenlediği, bu durumda personel açısından 8 saat zorunlu çalışma, 4 saat fazla çalışmanın söz konusu olduğu, 4 saatin fazla çalışma ücretine tabi olduğu, oysa haftanın 5 günü 12 saat görev yapan personelin 4 haftada 80 saat fazla mesai yapmış olacağı, çalışanların % 10 sınırlaması ile 666 sayılı KHK uyarınca 50 saatten sonra yapılan çalışma için fazla mesai ücreti alamayacağı, dava konusu Yönetmelik'te vardiya dönemleri ile vardiya başlangıç ve bitiş saatleri ile başka kurumlarca yapılacak denetim ya da aramalara talep edilmesi halinde iştirak edecek personeli ve bu personelin mesai saatleri dışına taşan fazla çalışma saatlerini belirleme yetkisinin vergi dairesi başkanı veya defterdara verildiği, ancak 657 sayılı Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesinde çalışma saatlerine ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceğinin belirtildiği, dolayısıyla Yönetmelik'le getirilen hükmün yetki gaspı olduğu, dava konusu Yönetmelik'te 24 saat çalışma esası uyarınca görev yapacak personelin güvenliğinin ve yemekhane, ulaşım gibi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına, 24 saat hizmet verilecek binaların güvenlik, jeneratör gibi esaslı ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu durumun davalı idarenin yeterli alt yapıyı hazırlamadığını gösterdiği, vergi dairelerinin 24 saat esaslı çalışma sistemine ihtiyacının olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadırlar.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 07/10/2019 tarih ve E:2018/4503, K:2019/7090 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 10/03/2021 tarihinde oybirliği ile verildi.

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