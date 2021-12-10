İBB Başkanı, işe alınan ve işten çıkarılan personel sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki konuşmasında, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" iddiasında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu'nun iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplarken Belediyeden iş akdi feshi nedeniyle işten atılan ve işe alınan personel sayılarını da açıkladı.

İşe aldığımız personel sayısı 45 bin değil, 20 bin 958 kişidir

- 45 bin dediğinde yalan konuşuyorsunuz dedim, aradan bir ay geçmedi İçişleri Bakanı 33 bin kişi aldı dedi. Ne oldu en azından 12 bin kişi yalan konuşulduğu ortaya çıktı.

- Sadece o değil. Bizim günlük tablomuz var kurum kurum, 20 bin 958 işe giriş. Bunun içinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Taşeronda çalışan elemanların, 3 bine yakın insan buradan otomatikman işe alındı. Örnek veriyorum. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede.

İş akdini feshettiğimiz personel sayısı 3 bin 376 kişidir

- İstanbul'daki temsilcileri de yalan konuşuyor, bu sayıyı veren Sayın bakan da yalan konuşuyor. Az önce attığı rakamlar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. Sadece tarafımızdan yapılan akit fesih 3 bin 376'dır. Yani biz 15 bin kişiyi çıkarmadık. Zaten 3 bin 17'si kendi ayrılmış. 3 bin 770'in emekliliği gelmiş.

- 20 bin kişinin içinde yüzlerce hatta binlerce kurumlardan bize nakiller var. Bizde sayılar net. Günü sonunda şunu söyleyeceğim, Anayasa'da güvence altına alınan "mecliste söz söyleme hürriyetini koruma" diye bir kural vardır.