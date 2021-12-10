Şahin dünyasından gelişmeler: Audi A80 motoru taktılar

İnternetteki ilginç satış ilanlarına bir yenisi eklendi. Daha önce fiyatlarıyla sıkça haber olan otomobil markası Tofaş, bu kez yapılan motor değişikliğiyle gündemde.

Sahip olduğu 1994 model Tofaş Şahin S'i satışa çıkaran bir vatandaş verdiği ilanın başlığıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde açılan ilana göre araç bir Audi A80 motoruna sahip.

Çankırı'da bulunan araçta neden böyle bir değişim yapıldığı hakkında bilgi verilmiyor. Araç sahibi açıklama kısmında yürüyeninde bir problem olmadığını belirtiyor.

Şahin S model otomobillerde 1601 - 1800 cc motor seçenekleri var. Audi'nin A80 modelinde motor hacimleri 1600 cc ile 2300 cc arasında değişiyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de en çok kullanılan iki otomobil halen Tofaş'ın kuş serisi Doğan ve Şahin modelleri.