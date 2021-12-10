İlber Ortaylı'dan kendi kanalında Deutsche Welle'ye Çerkes ayarı

Alman yayın organı Deutsche Welle, Türkiye'de yaşayan Çerkesler'in asimile edildiklerine yönelik bir haber yayınlamıştı.

Söz konusu haberde Çerkesler hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı belirtilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verildi.

Bu algı amaçlı haber, büyük tepkiye neden oldu.

Kanalın Türkiye yayınlarının ekran yüzü olan Nevşin Mengü, konuyu Nevşin Mengü Soruyor programında tarihçi yazar İlber Ortaylı ile masaya yatırdı.

İlber Hoca, yapılan algıya tepki göstererek ikinci dünya savaşı sırasında Almanya'da Naziler tarafından yapılan katliamları hatırlattı. İlber Hoca ile kanalın haberini savunan Nevşin Mengü arasında tartışma yaşandı.

"SİZİN ALMANYA'DAKİ ORGAN..."

Ortaylı, "Sizin Almanya'daki organda ara sıra yapıyorlar böyle şeyleri. Ama 30'ların Almanya'sını hatırlatmak istemiyorum. Çok kötü şeyler oldu efendim sırf Yahudileri değil zavallı çingeneleri bile toplayıp.. " sözlerini kesen Mengü, "Ama mesele her zaman 30'lar Almanya'sının hatırlanıp bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak aslında." cevabını verdi.

"SUÇU YAYARAK ÖRTEMEZSİNİZ"

Ortaylı ise, "O onların sorunu. Burada öyle bir şey olmaz. Ben hiçbir kavmin hem Yahudileri hem Çingeneleri hem Slavların bir bölümünü fırınlara yollayacak kadar zıvanadan çıktığını zannetmiyorum. Bu büyük bir olaydır. bunu tabi bir şekilde unutmak değil üstününe gitmek lazım. Öğrenmeleri lazım ve böyle basit mukayeselerle suçu yaymalarla suçu örtemezsiniz.

"YAPMA TARİHLE SUÇ ORTADAN KALKMAZ"

Lütfen kendi probleminizi önce çözün. Çünkü bu suçu yayarak hafifletmek demektir. Bununla toplumsal vicdan rahatlamaz. Yapma tarihle eritemezsiniz. " dedi.

"BANA NE ALMAN NE DEMİŞ"

Nevşin Mengü de kendisini, "Burda Türkler kesmiştir diye bir şey yok. Ben sadece yasayı söyledim. Ayrıca bana ne Alman kim bilmem ne söylemiş olmasından." sözleriyle savundu.

"BU BİR POLİTİKADIR"

Ortaylı tartışmaya son noktayı, "Bu politikadır. Banane demekle olmaz. Şimdi bu bunu yapıyor sonra kalkıp başkanına bir şey söylüyor. İş artık ticarete dönüştü. Dikkat etmek lazım. Herkes önce problemini kendi halledecek." sözleriyle koydu.