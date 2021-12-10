Başhekimden hastanedeki oksijen tüpü patlamasına dair açıklama

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı.

Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Pişkin, hastane önünde gazetecilere saat 13.10 sıralarında acil serviste küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Savcılığın olayı araştırmaya devam ettiğini aktaran Pişkin, "Bir hemşire ve bir personel arkadaşımız yaralandı. İlk etapta ikisini de yoğun bakıma aldık. İkisinin de durumu stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Pişkin, yaralı hemşireyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği alanda çalışma yaptı.