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'200 bine yakın belgesini almış hafızımız var'

Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye genelinde şu an itibarıyla 80 bine yakın öğrencimiz Kur'an kurslarımızda hafızlık yapmakta. 200 bine yakın belgesini almış, hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 14:31
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'200 bine yakın belgesini almış hafızımız var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde 200 bine yakın belgesini almış hafız olduğunu, 80 bine yakın öğrencinin Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini sürdürdüğünü bildirdi.

Erbaş, Bursa Müftülüğünün "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlileri için Ulu Cami'de düzenlenen hafızlık merasiminde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde illeri ziyaret edip, bütün hocalarla çeşitli konuları istişare ettiklerini söyledi.

Hocalara "Yaşınıza bakmayın, siz mihrapta eğer hafız bir imam, kürsüde hafız bir vaiz, minberde hafız bir hatip olarak bulunursanız çok daha etkili, faydalı din hizmeti yapmış olursunuz" tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Erbaş, "Hocalarımız 'Bismillah' deyip başladılar ve 30 cüzü, 600 sayfayı ezberlediler, birkaç sene içinde. Kur'an-ı Kerim'in en iyi mucizevi yanlarından birisi de budur. Ezberlenebiliyor olması. Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar gözünü kapatıp bir hafızımızın Kur'an-ı Kerim'i okuyor olması Kur'an'ın mucizesidir. Başka bir kitaba nasip olan bir husus değildir, Kur'an dışında." diye konuştu.

- "Bütün insanlar için bir hayat rehberidir, Kur'an-ı Kerim"

Erbaş, hafızlık yaptırdıkları yatılı Kur'an-ı Kerim kurslarının olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde şu an itibarıyla 80 bine yakın öğrencimiz Kur'an kurslarımızda hafızlık yapmakta. 200 bine yakın belgesini almış, hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan, şu an itibarıyla 140 bin hocamızın 42 bini hafız. Gönlümüz hepsinin hafız olmasını istiyor. İlahiyat fakültelerinde yüzlerce hafız talebemiz var. İmam hatip liselerinde yüzlerce, belki binlerce hafız talebemiz var. İnşallah hafızlıklarının gereğini yerine getirirler. Cenab-ı Hak, Kur'an'ı önce öğrenmeyi, öğrenenlerin okumasını, okuyanların anlamasını ve netice itibarıyla hepimiz için Kur'an'a göre bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Çünkü, Kur'an'ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkartmak, hayat rehberi olarak onu kabul etmek ve yaşamak. Bütün insanlar için bir hayat rehberidir Kur'an-ı Kerim."

İl Müftüsü İzani Turan'ın da hazır bulunduğu törende hafız olan din görevlilerine belgeleri verildi.

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#Ali Erbaş# Bursa# Diyanet İşleri Başkanı
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