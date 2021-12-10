Erbakan'ın uzun yıllar yakın korumalığını yapan Muttalipoğlu vefat etti

Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BUSMEK Üniversiteye Hazırlık Kurslarında yüz yüze ve online olmak üzere 1500'e yakın genç, geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavına hazırlanıyor. BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, sınava hazırlanan gençlere başarılar diledi.