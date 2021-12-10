Erbakan'ın uzun yıllar yakın korumalığını yapan Muttalipoğlu vefat etti
Uzun yıllar Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın korumalığını yapan İsmail Muttalipoğlu, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 14:46
Uzun yıllar Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın korumalığını yapan İsmail Muttalipoğlu, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muttalipoğlu, dün Hakk'a yürüdü.
Başbakanlığından vefatına kadar 15 yıl Erbakan Hoca'nın yakın koruma ekibinde görev yapan Muttalipoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde görev yapıyordu. Muttalipoğlu'nun cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta defnedilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız