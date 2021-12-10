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Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraza ret kararı

Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tarafından reddedildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Aralık 2021 15:18
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Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraza ret kararı

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozularak birleştirilen Gezi ile Çarşı davalarının tek tutuklusu olan Osman Kavala'nın 26 Kasım tarihinde ikincisi görülen duruşmada tutukluluk halinin kararına hükmedilmişti.

Kavala'nın avukatları, ara kararın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunarak, Osman Kavala'nın tahliye edilmesini istemişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itirazı, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

İtirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise, tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.

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#Osmna Kavala
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