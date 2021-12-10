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Ankara Büyükşehir, 600 milyon TL'lik taşınmazını satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, muhammen bedeli 610 milyon 933 bin TL olan toplam 30 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 17:15
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Ankara Büyükşehir, 600 milyon TL'lik taşınmazını satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 270 bin metrekarelik toplam 30 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor. 22 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan taşınmazlar ihale yolu ile ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılacak canlı yayında satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup satış yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen 9 taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 21 taşınmazdan oluşan toplam 30 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek.

TOPLAM 270 BİN METREKARELİK ARSA SATIŞI

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 22 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak ihaleler ile konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 270 bin 446 metrekarelik arsa satışa sunulacak.

Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 30 taşınmazın kapalı zarf usulü ile gerçekleştirileceği ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Toplam muhammen bedeli 610 milyon 933 bin 882 TL olan ihale Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 B-Blok 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak.

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#
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