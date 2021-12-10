Gönüllü denetçi, 7 çocuğa cinsel istismardan gözaltında
Erzurum'da bir Kur'an kursunda gönüllü denetçilik yapan kişi, 7 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Aralık 2021 17:25
Erzurum'da çocukları istismar ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Olay, Palandöken ilçesindeki yatılı erkek Kur'an kursunda meydana geldi.
Yaşları 10 ile 11 arasında değişen 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Kursta gönüllü denetçi olarak görev yapan zanlı, Yozgat'ta yakalandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız