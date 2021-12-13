400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

Hiçbir sendikaya üye olmayan kamu personeliyim. Ocak ayında ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi alabilmek için en son hangi tarihe kadar üye sayısı %1 i aşan bir sendikaya üye olmam gerekiyor?

Toplu sözleşme ikramiyesi sendika üyesi kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesi gereğince yapılan bir ödemedir. Söz konusu madde hükmünde, "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." denilmektedir. Söz konusu madde ile üç ayda bir 45 TL ödenmesi hüküm altına alınmışken yürürlükteki toplu sözleşme ile bu rakam 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarına (134,8 TL) yükseltilmiştir.

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal hakları düzenleyen bölümünün 23. maddesinde, "(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır." hükümleri yer almaktadır.

Toplu sözleşmenin yukarıda yer verilen hükmü dikkate alındığında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 375 sayılı KHK'nin ek 4. maddesinin ilk cümlesi; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir." şeklinde uygulanacaktır.

Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı Kanunun 14. maddesinde, "Sendikalara üye olmak serbesttir.

Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.

Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir." hükümleri yer almaktadır.

Kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarına ilişkin istatistikler "Tebliğ" olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Resmi Gazetede yayımlanmakta olup, 2021 yılına ilişkin üye sayıları ise 2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız.

2022 Ocak ayında memur aylıklarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı, ilave olarak yüzde 10 oranında da (Aralık enflasyonunun yüzde 2,5 olması halinde) enflasyon farkı gelecek olması sebebiyle 400 TL olarak bilinen toplu sözleşme ikramiyesi 440 TL ye yükselecektir.

Sonuç olarak halen sendika üyesi olmayan veya üye olduğu sendika yüzde 1 barajının altında kalan memurun toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için en geç 15 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 1 barajını aşan bir sendikaya üyeliğinin kesinleşmiş ve üyelik belgesinin bir nüshasının görev yaptığı kuruma verilmiş olmasının gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz. Toplu sözleşme ikramiyesinde kıst ödeme olmadığı için 15 Ocaktan sonraki üyeliklerde ikramiye ödemesi bir sonraki dönem olan 15 Nisan 2022 tarihinde yapılacaktır.