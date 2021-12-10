Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.