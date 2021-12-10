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Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında tutukluluğun devamı kararı

Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Aralık 2021 20:01
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Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında tutukluluğun devamı kararı

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos günü sabaha karşı, ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen' mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. da serbest kaldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında, Eda Nur Kaplan'a, birlikte eğlence mekanında eğlendikten sonra gittikleri günübirlik kiralanan otelde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıkların, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, kardeşi Güler Kaplan ve avukatlar da hazır bulundu. Savunmasını yapan Yusuf Güzelyurt, Eda Nur ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıklarını belirterek "İlk buluşmamızda bir mekanda eğlenmeye gittik ve orada alkol aldık. Daha sonra oradan ayrılarak başka bir mekana gittik ve orada da eğlendik. Mekan çıkışı otele gittik ve orada birlikte olduk. Ertesi sabah Eda bana tecavüze uğradığına dair şikayetçi olacağını belirttiği bir mesaj attı. Ben otelden ayrıldıktan sonra Mehmet'le beraber olmuş. Ben Eda'ya tecavüz etmedim. Hatta olaydan sonra bile sürekli mesajlaştık" iddiasında bulundu.

Mehmet Arduçoğlu ise Yusuf Güzelyurt otelden ayrıldıktan sonra Eda ile onun isteği ile birlikte olduklarını, kendisinden para istediğini ileri sürdü.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu da intiharda önce kızının iki kişi tarafından tecavüze uğradığını ve bu olayları hazmedemediğini söylediğini iddia etti. Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ise kardeşinin taksiyle eve gelerek, tecavüze uğradığını söylediğini, daha sonra kardeşiyle beraber karakola giderek, şikayette bulunduklarını anlattı. Diğer tanıklar ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Eda Nur Kaplan#ankara#cinsel saldırı
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