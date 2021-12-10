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Sağlık Sen Başkanı: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Koca ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımıza, sendikamızın meseleye yaklaşımını, sahanın beklentilerini ve sürecin hassasiyetini bizzat paylaştık. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderme noktasında çalışma yaptıklarını belirttiler" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Aralık 2021 21:07
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Sağlık Sen Başkanı: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Türkiye genelinde yapılan iş bırakma eylemi ve basın açıklamalarına katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Durmuş, "Sayın Bakanımıza, sendikamızın meseleye yaklaşımını, sahanın beklentilerini ve sürecin hassasiyetini bizzat paylaştık. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderme noktasında çalışma yaptıklarını belirttiler. Ayrıca, sürecin hassasiyetinin farkında olduklarını, neticede sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesi için gayret gösterdiklerini ifade ettiler" diye konuştu.

'Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz'

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TBMM AK Parti Grup yöneticileriyle bir dizi görüşmeler yaptıklarını da hatırlatan Durmuş, şunları kaydetti;

"Tüm bu temaslarımız neticesinde Yönetim Kurulumuzla bir durum değerlendirmesi yaptık. İyi niyet göstergesi olarak, yarın yapacağımız iş bırakma eylemini ve Bakanlık önünde yapmayı planladığımız basın açıklamasını, şimdilik askıya almış bulunuyoruz. Aile hekimliği, sosyal hizmetler, üniversite hastaneleri, Adli Tıp Kurumu, hudut sahiller dahil olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını içine alan ücret iyileştirmeleri için mücadeleye devam ediyoruz. Haksızlık ve ayrımcılık konusundaki hassasiyetimizi aynen koruyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın tamamını kapsayacak ve herkesi memnun edecek ücret düzenlemesinin yapılması için süreci, yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Saha gerçekliğinden kopmadan mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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#Semih Durmuş#
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