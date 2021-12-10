Sivas'ta kamyondan düşen tüp patladı: 10 işçi zehirlendi

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum keşfe ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye-Suriye sınırında yeni petrol keşif yapıldığını açıkladı.Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.