İstanbul ve İzmir'de deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli
İstanbul ve İzmir'de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kentlerde bazı vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 22:02
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.
İzmir Tramvayı (TRAM İZMİR) ve İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada da, olumsuz hava koşulları ile deniz taşması nedeniyle araba vapuru seferlerinin dahil tüm deniz ve nostaljik tramvay seferlerinin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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