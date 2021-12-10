Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Aralık 2021 23:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.
Bakan Akar, "Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere son iki günde karadan ve havadan başlatılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Akar, bu yılın başından itibaren 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız