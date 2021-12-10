Aynı ürün, 3 farklı zincir markette 3 farklı etiketle satılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Gölbaşı Belediye Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları inceledi. Bir deterjan markasının ürününün, üç ayrı markette üç farklı fiyattan satıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı gramajlı ürünün fiyatının marketlerden birinde 119 TL, diğerinde 140 TL, bir başkasında ise 186 TL olduğunu tespit eden Başkan Şimşek, "Böyle bir sorumsuzluğu kabul etmek mümkün değil. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ

Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarı da bozduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek vatandaştan son zamanlarda çok şikayet aldıklarını söyledi.

Şimşek, "A marketinde satılan bir ürün, diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. El birliğiyle bu fahiş fiyatların önüne geçmemiz gerekiyor. Arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.