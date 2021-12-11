11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Ufuk YÜKSEKOVA atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Ağn Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail ÇALGAN,
- Edime Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim AK,
- Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim ASLAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Gümüşhane İ1 Milli Eğitim Müdürü Şeydi DOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN atanmıştır.
Kapadokya Üniversitesi
Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Haşan Ali KARASAR atanmıştır.
10 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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