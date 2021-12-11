5 yeni turistik ekspres geliyor

Turistik ekspres trenler turizme doping olacak. Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek. Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak. Otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dahil olacak.

Şanlıurfa'da bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

15 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL 4 TREN ROTASINDAN BİRİ

Ankara-Kars güzergahı seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk dört tren rotasından biri seçilirken, 1.300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkuru da 32 saat 37 dakikada tamamlanıyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta üçer saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Bu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulucami ve Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ