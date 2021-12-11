2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette son toplantı pazartesi günü yapılacak. İşverenler tepkiler üzerine tekliflerini 3.500 TL'nin üzerine çıkardı. İşçiler ise "4 bin TL kırmızı çizgi" diyor.



TÜİK'İN HESABI UYMUYOR

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak. TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlayamadı.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka.. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

Başkan Atalay, 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirterek, "Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" açıklamasını yaptı.

TİSK: 3500 TL'Yİ GEÇTİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverenin de fedakarlık yapacağını belirterek, masada sundukları teklifin 3 bin 500 lirayı geçtiğini söyledi. Akkol, "İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik."

Hazal Ateş