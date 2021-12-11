Belediye firmasının Genel Müdürü firarda çıktı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkamesi'nin, 2016 yılında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci'yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18 Ceza Dairesi'nin ise, Değirmenci'nin temyiZ başvurusunu reddettiği ve bunun üzerine Değirmenci hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi. 9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Değirmenci'nin cep telefonuna 5 Aralık'tan bu yana ulaşılamadığı, Değirmenci'nin yakalanması durumunda cezaevine gireceği bilgisine ulaşıldı. Değirmenci'nin eşi ve çocuklarının Ataşehir ilçesinde olduğu ancak kendisinin nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Aslan Değirmenci, 23 Haziran 2019'dan sonra yeni yönetimle birlikte İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de Genel Müdür oldu. Ancak İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın Kovid-19 nedeniyle vefatının ardından iki ay boş kalan İSTAÇ Genel Müdürlük makamına 13 Kasım 2020'de Değirmenci getirildi. Değirmenci'nin 1 yılık görev süresi sonrasında vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemekten dolayı ceza aldı, bu nedenle de görevi bıraktığı belirtildi.