ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti!

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etti.

Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm." ifadesini kullandı.

İki yıllık büyükelçi David Satterfield Ankara'dan gidiyor

Jeff Flake görevi iki yıldan uzun süredir Ankara'da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield'dan devralıyor. Flake'in yemin ederek göreve başlaması, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zor dönemlerinden birine denk geliyor.

İki NATO müttefiki arasında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi,bu alım sebebiyle F-35 savaş uçakları programından çıkarılan Ankara'nın F-16 talebi, insan hakları konuları gibi birçok alanda anlaşmazlık yaşanıyor.

Jeff Flake kimdir?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada yunları söylemişti:

"Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm."