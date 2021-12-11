BDDK uyardı! Promosyon mesajlarına dikkat

Bankalar, 2017'den bu yana emekli maaşı ödedikleri müşterilerine 3 yılda bir promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. Ancak son dönemlerde vatandaşlar arasında 'promosyonların' arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. BDDK kaynakları ise vatandaşların bu mesajlara itibar göstermemesi gerektiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Son günlerde birçok vatandaşa gelen, BDDK'nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi.

BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor. Bu arada SGK ile protokol çerçevesinde 2017 yılından bu yana bankaların emekli maaşlarına yapılan promosyon ödemeleri ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını kendileri belirliyor.

Son dönemde özellikle emeklilere gelen mesajlarda, "Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım'da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar.

Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık" yazıyor. BDDK yetkilileri ise kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler. Emeklilere promosyon anlaşması ise ilk olarak 2017 yılında SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle devreye girdi.

3 yıllık süresi olan anlaşmalar kapsamında 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar TL'lik ödeme yapıldığı hesaplanıyor. 2020 yılında ise protokol 3 yıllığına güncellendi. Halen bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığı maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Bir banka 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı olanlara 625 TL; 2 bin 500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.

Başka bir banka ise emekli maaşını 3 yıl süre ile bankalarından alma sözü verenlere, 1000 TL promosyon veriyor. Diğer bir banka ise emekli maaşını bankalarından alanlara, emeklilerin maaşlarına göre göre 1000 TL, 1.250, ve 1.500 TL ödeme yapabiliyor.