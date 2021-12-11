Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 09:29
Adana-Osmaniye kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.T. yönetimindeki 46 ADS 083 plakalı minibüs çarparak bölgeden ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kısa süre sonra teslim olan minibüs sürücüsü gözaltına alınarak İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız