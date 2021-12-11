Uğur Şahin: Hatırlatma dozunu üç ay sonra yapmak mantıklı olacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen Covid-19'un yeni varyantı dünyada hızla yayılıyor.

Yeni varyanta karşı mevcut aşıların etkinliklerine dair çalışmalar da sürüyor. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, "Omicron göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacaktır" dedi.

"BAŞLANGIÇTA ENDİŞELENDİK"

Der Spiegel'a röportaj veren Uğur Şahin, yeni varyanta karşı uygulanabilecek aşı stratejisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Omicron varyantını ilk başta endişelendiklerini söyleyen Şahin, "Beklenmedik bir gelişmeydi. Birkaç gün boyunca bağışıklık sisteminden kaçabilen bir varyantı mı değil mi bilmiyorduk. Neyle uğraştığımız bile açık değildi. Neyse ki aşılarla kontrol edilebilen kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Şahin, varyantlara dair hala bilinmeyen çok fazla şey olsa da bahar aylarından itibaren yen varyantlara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğuna dair yapılan çalışmanın ön sonuçları yayınlanmıştı. Sonuçlarla ilgili de konuşan Şahin, "Bu sonuç, şimdilik mümkün olan en iyi sonuç. Ön verilere göre üç doz önemli ölçüde virüsü nötralize ediyor. Daha fazla veri korumanın ve kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir" sözlerini kullandı.

"GÜÇLENDİRİCİ DOZ ÜÇ AY SONRA YAPILMALI"

Uzun süre boyunca rapel (güçlendirici) dozun altı ay sonra yapılması gerektiği söylendiği hatırlatılan Şahin, yeni varyantlarla durumun değiştiğini vurguladı.

Şahin, "Durum değişti. Omicron için iki doz henüz yeterli koruma sağlamıyor. Omicron, göründüğü gibi yayılmaya devam ederse, yalnızca üç ay sonra bir güçlendirici önermek bilimsel olarak mantıklı olacak. Bu zaten İngiltere'de yapılıyor. Ancak bu kararı vermek bizim elimizde değil" diye konuştu.

OMİCRON'A ÖZEL AŞI GELİŞTİRİLECEK Mİ?

"Dördüncü doz gerekli olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Şahin, Omicron'un hakim varyant olduğu durumda dördüncü dozun gerekli olabileceğini hatta dördüncü dozun Omicron'a özel uyarlanmış bir aşı da olabileceğini kaydetti.

Omicron'a karşı özel bir aşı geliştirilmesiyle ilgili ise karar vermek için henüz erken olduğunu söyleyen Şahin, tüm bu soruların yanıtlanması bir kaç hafta daha alacak değerlendirmesi yaptı.