Güvenilir Ürün Platformu'ndan arı sütünün faydalarına ilişkin açıklama

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, yapılan bilimsel çalışmaların, arı sütünün kalp-damar sağlığı, üreme sağlığı ve beyin fonksiyonları üzerinde oldukça anlamlı olumlu etkiler sağladığını gösterdiğini bildirdi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada, arı sütünün faydalarına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Samancı, arı sütünün, işçi arılar tarafından salgılanan süt beyazı renkte bir besin olduğunu, bu ürünün kraliçe arının büyümesi ve beslenmesi için kullanıldığını bildirdi.

Arı sütünün, dünyadaki en değerli içeriğe sahip az sayıdaki gıda arasında yer aldığını kaydeden Samancı, içeriğinde değerli proteinler, amino asitler ve yağ asitlerini barındırdığını, kalsiyum, bakır, manganez, potasyum, sodyum, demir ve çinko gibi mineralleri bulundurduğunu anlattı.

Samancı, yapılan bilimsel çalışmaların, arı sütünün kalp-damar sağlığı, üreme sağlığı ve beyin fonksiyonları üzerinde oldukça anlamlı olumlu etkiler sağladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kolesterol seviyeleri, kan şekeri ve kan basıncını dengeleyici özelliği ile kalp sağlığını destekleyen bir besin. Yüksek antioksidan özelliğiyle yara iyileşmesi ve cilt dokusunun onarımında da faydalı bir bileşen. Zengin besin bileşiminin yanı sıra sadece arı sütünde bulunan 10-HDA ve Royalaktin bileşenleri; bedensel-zihinsel gelişim ve bağışıklık sistemini destekleyici etkiler gösteriyor. Taze arı sütünü çocuklar günde çeyrek çay kaşığı doğrudan, aç karnına dil altından, yetişkinler ise yarım çay kaşığı doğrudan, aç karnını dil altından tüketebilirler."

Samancı, taze arı sütü için sözleşmeli arıcılık modeliyle standartlara uygun üretim yapanların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Arı sütü doğurganlığı destekliyor"

Doğum uzmanı Dr. Zahide Küçük ise yürütülen bilimsel çalışmaların arı sütünün menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Küçük, "Arı sütünün kadınlarda yumurta sayısını; erkeklerde ise sperm kalitesini artırarak doğurganlığı desteklediği ve infertilite (kısırlık) tedavisine yardımcı olduğu yönünde araştırmalar mevcut." ifadelerini kullandı.

İran'da Shiraz Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmadan bahseden Küçük, "Çalışma sonucunda, arı sütü tedavisinin endometriozis lezyonlarının boyutunu ve ağrı skorlarını azalttığı görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün endometriozis ve infertilite için diğer tamamlayıcı ve alternatif tedavilere göre etkili doğal bir gıda olduğunu bildirmişlerdir." açıklamasında bulundu.