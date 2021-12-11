Kim Milyoner Olmak İster'de direksiyon dersi veren yarışmacının elendiği soru dikkat çekti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde Canan Ayaz isimli yarışmacının elenme sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmaya katılan Canan Ayaz, hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi.

Ehliyet dersi verdiğini de dile getiren Ayaz, beklenmedik bir soruda elendi.

Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen" şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne? sorusunun yanıtları şöyleydi:

A: Hızlan

B: Park edilmez

C: Dur

D: Yol ver

Ehliyet için direksiyon ve trafik dersleri veren yarışmacı "Dur" şıkkını seçti ancak doğru cevap "Yol ver" olarak açıklandı.

Yarışmacı, soruyu görür görmez, "Caps olabilirim" diyerek hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri gülümsetti.