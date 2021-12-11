Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programında sunucu Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı'nın sağlık emekçileriyle ilgili kullandığı ifadeler tepkiye neden olmuştu. Genel Sağlık-İş Sendikası, Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı hakkında sağlık çalışanlarını hedef gösteren ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusunda program sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı'nın "Tehdit", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturulması talep edildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur tarafından yapılan açıklamada, "'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural'ın, sağlık çalışanlarını kast ederek, "gözünü çıkarırsın" sözlerini kullanması ve şüpheli Nur Tuğba Algül Namlı'nın ise bu sözleri onaylar şekilde "yaparım" sözünü sarf etmesi, sağlık çalışanlarının itibarını zedelemiş, sağlık çalışanlarına karşı tehdit suçu işlenmiş, haklarını arayan sağlık çalışanlarına karşı şiddet gösterme konusunda, sağlık çalışanları aleyhine suç işlemeye tahrik suçu işlenmiş, hastaneye müracaat eden, etmeyen herkes, sağlık çalışanlarına karşı "kin ve düşmanlığa" sevk edilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu işlenmiştir" denildi.

Açıklamada, "Ural ve Algül Namlı'nın açıklamaları her dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarını derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanları, her geçen gün artan şiddet vakaları ile mücadele ederken, Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarının şiddet tehdidi altında kalmalarını ve şiddet görmelerini meşrulaştırarak, sağlık çalışanlarını, moral ve motivasyondan yoksun, kendilerini huzurlu ve güvenli hissetmedikleri bir ortamda çalışmaya sevk etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.