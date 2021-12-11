Kırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlediği sırada kazara imam nikahlı eşi ve kendisini yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 10:59
Kösedurak köyünde ikamet eden K.Ö'nün (39) temizliğini yaptığı tabancanın iddia göre kazara ateş alması sonucu, kendisi ve dini nikahlı karısı G.G. (45) yaralandı.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Koltuk altından yaralanan K.Ö. ile omzundan yaralanan G.G, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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