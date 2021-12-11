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Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu:- Fırsatçıların oyunuyla zeytinyağı olmayan farklı bitkisel yağlara çeşitli ilaveler katarak zeytinyağıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar. Mevcut zeytinyağlarına farklı yağlarla tağşiş yapılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 11:34
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Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı

- Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, gıda, kozmetik ve sağlık alanında talebi artan zeytinyağında fırsatçılık ve tağşiş uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şekeroğlu, AA muhabirine, zeytinciliğin asırlardır kentin tarımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Doğru üretilen zeytinyağının, sağlık açısından faydalı bir hale dönüştüğünü anlatan Şekeroğlu, yapılan çalışmalar sonucunda zeytinyağında omega-7 yağ asidini bulduklarını anımsattı.

Kilis zeytinyağının tescillenmesiyle kıymetinin arttığını aktaran Şekeroğlu, zeytinin sadece yağıyla değil, çekirdeği ve yaprağıyla da gündeme gelen bir bitki olduğunu ifade etti.

Şekeroğlu, zeytinyağının gıda olarak tüketilmesinin haricinde kozmetik ve ilaç sanayinin temel unsuru olma yolunda devam ettiğine de dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Zeytinyağının bu kadar önemli bir pozisyona sahip olması insanların zeytinyağına olan ilgisini artırıyor. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde zeytinyağına ilgi giderek artıyor. Bu da fırsatçılara bir ortam oluşturuyor. Ülkemizde özellikle Kovid-19 sürecinde zeytinyağına ilginin artmasıyla birlikte bu fırsatçılar daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bugün zeytinyağı fiyatları 50 liradan başlayıp 300 liraya kadar ulaşıyor. Fırsatçıların oyunuyla zeytinyağı olmayan farklı bitkisel yağlara çeşitli ilaveler katarak zeytinyağıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar. Mevcut zeytinyağlarına farklı yağlarla tağşiş yapılıyor."

- Zeytinyağında dikkat edilecek hususlar

İlgili kurumların fırsatçılara karşı denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız zeytinyağı alırken dikkat etmesi gerekiyor. İyi bir zeytinyağı nasıl bilinir? İyi bir zeytinyağımız özellikle erken hasat ise yeşil renkte ve kokusu, aroması meyvemsi aroma hatta kokusu yeni biçilmiş çim kokusunu andıran bir aromaya sahip. Zeytinyağını içtiğinizde boğazınızda hafif bir yakıcılık ortaya çıkıyor ve yaklaşık bir dakika içerisinde o acılık gidiyor. Bunu bilmek oldukça zor. Bunun için özellikle bildiğimiz, tanıdığımız yerlerden, doğrudan üreticiden zeytinyağını almak ve markalaşmış etiketli ürünleri almak gerekiyor. Sağlık için kullandığımız ve yüksek rakamalar verdiğimiz yağı alırken lütfen ucuz ve bilmediğiniz yerlerden zeytinyağı almayınız. Laboratuvar ortamında ayrımı yapılabiliyor ama normal tüketicinin zeytinyağını ayırabilmesi gerçekten çok zor."

- İnternetten satışlara dikkat

Şekeroğlu, çevrim içi ticaretin bugün oldukça yaygın olduğunu ifade ederek "Sosyal medyaya girdiğimizde çok sayıda zeytinyağıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok uygun fiyatlarla diğer bitkisel yağlar fiyatına zeytinyağı satılıyor. Şu anda zeytinyağının Kilis'teki fiyatı litresi 45-50 lira arasında satılıyor. Bu fiyatın altında eğer bir yağ varsa bu kesinlikle zeytinyağı değildir diyebiliriz. İnternette yapılan alışverişlerde özellikle tüketicileri uyarıyoruz. Markalı, çok güzel ambalajlarda satılıyor ama maalesef internet satışlarında oldukça hileli ürünlerin olduğunu görebiliyoruz." dedi.

KİZADER ile kamu kurum ve kuruluşların iş birliğiyle tescilli Kilis zeytinyağını hak ettiği değere kavuşturmak istediklerini vurgulayan Şekeroğlu, gün geçtikçe kentteki zeytinyağı firmalarının markalaşma yolunda güzel adımlar attıklarını kaydetti.

Tüketiciye en iyi zeytinyağını ulaştırmak için mücadele ettiklerine işaret eden Şekeroğlu, kargo firmalarının Türkiye'nin dört bir tarafına Kilis zeytinyağını taşıdığını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Zeytinyağı fabrikası işletmecisi Süleyman Mercimek de yaklaşık 4 kuşaktan bu yana zeytinyağı üretimi yaptıklarını anlattı.

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Mercimek, çiftçilerin hasat ettiği zeytini bekletmeden fabrikaya getirdiğini ve modern makinalarla sıkımı yapılarak sofralara ulaştırdıklarını söyledi.

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#Kilis# Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu# taklit ürün# zeytinyağı
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