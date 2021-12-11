Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ üyesi gözaltına alındı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.